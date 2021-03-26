Müge Anlı ATV Canlı izle! 26 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 26 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 26 Mart 2021 Cuma ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 26 2021 Cuma ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 26 MART 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 25 MART DÜN NELER OLDU?

İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki adam, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırmıştı. 8. Sınıf öğrencisi kız bulundu.Kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçıran 31 yaşındaki adamın birliktelik yaşadığı iki kadın canlı yayında. Gülay Hanım Halil'in bir eşini çamaşır diğer eşini bulaşık makinesi olarak gördüğünü kendi kızını da süpürge olarak gördüğünü iddia etti. Dün akşam kızıyla konuştuğunu söyleyen Gülay Hanım kızının Firdevs'in işin içinde olduğunu ve yataklık yaptığını söylediğini iddia etti. Halil Buluş firari olarak aranıyor... Firari olarak aranan Halil Buluş'un annesi ve babası konuştu. İstanbul Pendik'te taksi şoförlüğü yapıyordu, 11 Mart'ta kayıplara karıştı. Üç çocuk babası taksici Ergün Çanakçı nerede? Bir buçuk aydır ailesi ulaşamıyordu. 40 yaşındaki Emel ve arkadaşı bulundu. Emel canlı yayında…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.