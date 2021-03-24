Müge Anlı ATV Canlı izle! 24 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 24 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 24 Mart 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 24 2021 Çarşamba ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 24 MART 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 24 MART'TA NELER OLDU?

''Sevgi İzi'' sayesinde iki kayıp bulundu. İstanbul Alibeyköy'de bulunan 16 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Diğer kayıp ise Samsun Ataköy'den. Müjde Semih'in annesine verildi. Ailesine kavuşan Semih ve annesi Müge Anlı'ya teşekkür etti. 52 yaşındaki Ferhan Tetik 6 gündür kayıp. İddiaların odağındaki eşi ''ruh eşim'' dediği kocası hakkında konuştu. Hülya Hanım Ferhan ile ilişkisinin çok iyi olduğunu evlerinin çok güzel geçtiğini çok mutlu olduklarını iddia etti. Kimseden bir para istemediğini söyleyen Hülya Hanım sadece oğlunun Ferhan özel hastanede yaşarken para istediklerini eşinin bir yerde saklandığını bir süre sonra çıkıp geleceğine inandığını dile getirdi. Hülya Hanım, Yalova'dan canlı yayına katıldı. Hülya Hanım, Ferhan ile para yüzünden kavga etmediğini borçları yüzünden kendisinin dert ettiğini 1 Mart 2021'de Hülya ben yapamayacağım diye çekip gittiğini banka kredilerinin bir yandan kimsenin borç vermemesinin bir yandan baskısı olduğunu o gün ben iş buldum Hülya diye evden çıktığını bir daha dönmediğini ifade etti. İki çocuk babası Ferhan Tetik'e ne oldu? Ferhan Tetik ortadan mı kaldırıldı? Ferhan Tetik'in şüpheli kaybında iddiaların odağındaki eşi Hülya Tetik'in ilk evliliğini yaptığı kişi Zülküf Kaygusuz konuştu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.