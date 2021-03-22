Müge Anlı ATV Canlı izle! 22 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle!

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 22 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 22 Mart 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 22 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart 2021 Pazartesi canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 22 MART 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 18 MART'TA NELER OLDU?

Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyoruz... Boşanma davasının görüldüğü gün kaybolmuştu. 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu bulundu. Yayının ardından kuzeni arayan genç adam Tokat'ta kayboldu, İstanbul'da bulundu. Cengiz, annesi ile canlı yayında kavuştu. Kızı, boşanmadan davetiye dağıtıp düğün yaptı. Cengiz ve karısı canlı yayında… Şaban Bey, 10 gün içerisinde Derya Hanım ile evleneceklerini planladıklarını söylerken Cengiz Bey'e söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz Bey, Şaban Bey ve Derya Hanım gece beni arayıp rahatsız etmesinler yeter, benim psikolojim hiç iyi değil dedi. 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün kaybındaki soru işaretleri. 21 gündür hiçbir iz yok. Köprüden atlayıp kayıplara mı karıştı? Şahap Örcün'e ne oldu? İddialar, şüpheler…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.