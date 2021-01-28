Müge Anlı Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün'ü kim öldürdü? Arzu Aygün cinayetinin detayları...

Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün cinayeti çözüldü mü? sorularının cevabı aranıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Arzu Aygün konusu ele alınıyor. Müge Anlı Arzu Aygün kimdir, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ARZU AYGÜN BULUNDU MU?

Arzu Aygün'ü aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşında. 39 gün önce Samsun'da kayboldu. 2 çocuğu olan Arzu Aygün, boşandıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı ve 5 yıl önce döndü.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Arzu Aygün'ün annesinin teyzesinin oğlu olan Muharrem Coşkun ile birlikte olduğu söylenen Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgisi olduğu düşünüldü.

ARZU AYGÜN CİNAYETİ DETAYLARI

Samsun'da 42 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili kayıp kadının gözaltına alınan ve akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. suçunu itiraf etti.

ÇUVALIN İÇİNE KOYUP ORMANA GÖTÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARANIYORDU

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken öte yandan kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.