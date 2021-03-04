Müge Anlı Aleyna Şeker bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Aleyna Şeker konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Aleyna Şeker bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ARANAN ALEYNA ŞEKER BULUNDU MU?

Ankara'da yaşayan Aleyna Şeker'in sosyal medyada tanıştığı biri tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Yüzde 60 zihinsel engelli olan Aleyna Şeker, 20 yaşında.