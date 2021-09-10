Müge Anlı, Ahmet Çetin bulundu mu?

Arkadaşıyla buluşmak için evden sazıyla birlikte çıkan ve şu anda kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Ahmet Çetin, aranmaya devam ediyor. Müge Anlı'da da ele alınan konu hakkında "Müge Anlı, Ahmet Çetin bulundu mu" araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Ahmet Çetin bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kayıp Ahmet Çetin vakası vatandaşalrın merak konusu oldu. Kıyafetleri ve cüzdanı ise bir dere kenarına bırakılmış halde bulunan Ahmet Çetin'in akıbeti merak ediliyor. Peki, Ahmet Çetin bulundu mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.