Müge Anlı Adem Ocaklı olayı izleyicilerin merak konusu oldu. Konu hakkında detaylar araştırılırken Müge Anlı Adem Ocaklı olayı nedir merak edildi: İşte Müge Anlı Adem Ocaklı olayı hakkında detaylar…

MÜGE ANLI ADEM OCAKLI OLAYI NEDİR?

Adem Bey'in annesi, 11'de kalktığında oğlunun evde olmadığını, beklediğini, gelmeyince polise haber verdiklerini, bir şey bulunamadığı söyledi. Hanımefendi, oğlu ile kuzeni arasında alacak verecek husumeti olduğunu, kuzeninin iş kurması için oğlunun kuzenine 400.000 TL verdiğini, oğlunun parasını istediğini ama yeğeninin oğlunun karşısına 15 kişi çıkarıp bizim sana verecek paramız yok dediğini aktardı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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