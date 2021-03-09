Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu? 5 Mart'ta kaybolan Adem Bozkurt kimdir

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Adem Bozkurt konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Adem Bozkurt kimdir, bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ADEM BOZKURT BULUNDU MU?

Adem Bozkurt, 5 Mart cuma günü Samsun'da kayboldu. 48 yaşındaki Adem Bozkurt'un kaybı hakkında detaylar aktarılıyor.

Onu aramak için eşi ve kızı Müge Anlı'ya katıldı.