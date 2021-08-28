Müge Anlı 14'üncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor
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Müge Anlı 14'üncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor

Müge Anlı 14'üncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, verdiği kısa aranın ardından 30 Ağustos'ta yeniden ekranlara dönüyor.

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, verdiği kısa aranın ardından 30 Ağustos'ta yeniden ekranlara dönüyor. Programında günlerce konuşulan cinayetleri, sıra dışı olayları, kayıpları ve kavuşturmaları ekrana taşıyan Anlı, bu yıl da Türkiye'nin gündemine gelecek konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 14'üncü sezonuyla 30 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak. Geride bıraktığı 13 sezonda 3 bin 212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak. Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

Verilen bilgiye göre, cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.

İyilikte yarışacak, yardımlara koşacak

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için her daim yardım elini uzatan Anlı, yeni sezonda da iyilikte yarışmaya devam edecek. Hayata geçirdiği SEVGİ İZİ projesiyle kaybolma riski yüksek bireyleri dakikalar içerisinde sevdiklerine kavuşturan Müge Anlı, Edirne'den Kars'a yürüme engeli olan vatandaşlar için tekerlekli sandalye dağıtımlarını da aralıksız sürdürecek.

Can dostlar da ona emanet

Doğaya ve hayvanlara duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Anlı, tıpkı Sevgi İzi projesi gibi hayata geçirdiği PATİBULDULAR ile yuvalarından ayrılan kayıp hayvanları da ailelerine kavuşturmaya devam edecek.

Felaketzedelerin yanındaydı

Yardımlarına hiç ara vermeden devam eden Anlı, ara verdiği dönemde de yardımlarını sürdürmüş; Akdeniz ve Ege bölgesinde günlerce süren orman yangınında felaketzedelerin yanında olmuştu. Programında başlattığı yardım kampanyasıyla 43 aşevi kuran Müge Anlı ve dostlarının kurduğu aşevleri ile Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Osmaniye ve Hatay'da, 10 yangın bölgesinde yaklaşık yetmiş beş bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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