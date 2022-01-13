Müge Anlı 13 Ocak 2022 bölümde neler oldu? Cahit ve Hatice Paslı çiftini kim öldürdü? Fethiye'de ki cinayetin ardından yaşananlar… Çifte cinayetin yol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan cinayet, izleyenler şok geçirirken aynı zamanda mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı. 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.Öldürülen Cahit Paslı'nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlenmiştir. Cahit ve Hatice Paslı kim? Müge Anlı 13 Ocak 2022 bölümde neler oldu? Cahit ve Hatice Paslı çiftini kim öldürdü? Detaylar haberimizdedir…

CAHİT VE HATİCE PASLI KİM?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan cinayet, 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.Öldürülen Cahit Paslı'nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü.Müge Anlı 13 Ocak 2022 bölümde canlı yayına bağlanan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken cesetleri bulmuştu. Canlı yayına bağlanan motosiklet şampiyonu, konuya ilişkin bilgiler verdi.Bilgiler güncellenecektir.

OLAY NASIL OLDU

Muğla Fethiye ilçesi, Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Cahit Paslı (44) ve eşi Hatice Paslı (38), 2016 yılında Mendos Dağı eteklerine otlatmak için bıraktıkları keçilerini kontrol etmek için sabah saatlerinde plakasız motosikletiyle yola çıkmıştı. Dağdaki orman yolunu kullanan çift, Alışlıbaşı mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açılmış, Cahit Paslı göğsünden, eşi Hatice Paslı ise sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mendos Dağı orman yolunda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve Amerika'dan gelen sporcu arkadaşı Justin Leonard, Alışlıbaşı mevkiinde yolun kenarına devrilmiş plakasız motosikletin yanında iki kişi olduğunu fark etmişti. Trafik kazası geçirdiklerini tahmin ederek yardım etmek için motosikletini durduran Özdemir ve Leonard, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Özdemir, çiftin kanlar içinde olduğunu görünce cinayet şüphesiyle jandarmayı da aradı ve bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Paslı çiftinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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