Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli hakkında şok iddia!

2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, 2021 yılının ilk aylarında ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığını duyurdu. 13 yıldır danışmanlık yaptığı programdan ayrılan Verimli hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ESRA EROL'A MI TRANSFER OLUYOR?

Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olacağı konuşuluyor.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Müge Anlı ile Esra Erol arasında reyting savaşı mı yaşanıyor?" ve "Arif Verimli, Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.

MÜGE ANLI'DAN AYRILMIŞTI

Psikiyatrist Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle programdan ayrıldığını duyurmuştu. Arif Verimli, programdan ayrılmasıyla ilgili sorulan "Kızgın mısınız?" sorusuna "Kızgın değilim gerçekten. O ekiple beraber 14 yıl birlikte çalıştık ilk başta çok keyifliydi" yanıtını vermişti.

ARİF VERİMLİ, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

İTİRAF ETMİŞTİ

Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırmıştı. Ancak program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, Verimli gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuşmuştu.