Galatasaray'la Anlaşan Muğdat, Akhisar'da Kazandığının 4 Katını Kazanacak
Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile prensipte anlaşma sağladı. Akhisar'da 800 bin TL kazanan Muğdat Çelik, Galatasaray'dan 3 milyon TL alacak.
Galatasaray'da teknik heyetin yedek kulübesindeki kaliteyi arttırmak için düşündüğü isimlerin başında gelen Muğdat Çelik, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.
28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmezken sarı kırmızılılarda oynama fırsatını kaçırmadı. Yasin Öztekin ile yeni sözleşme yapmayan Galatasaray'ın bu boşluğu Muğdat'la doldurduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
Sezonun çıkış yapan oyuncularından olan Muğdat Çelik'in Akhisarspor'da 800 bin TL aldığı öğrenilirken Galatasaray'da 3 milyon TL kazanacağı belirtildi. Muğdat'ın sözleşmesinin 3 yıllık olması bekleniyor.
Muğdat Çelik bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.
Muğdat, Fenerbahçe ile oynanan finalde gecenin yıldızı seçilmişti.
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HİÇ BEĞENMEDİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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totalde 600 bin euro civarı para ediyor. gerçekçi olun bundan ucuza adamı 3 büyüklere getiremezsiniz. menejer oyunlarıda var bu işlerde. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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az futboldan anlıyor olsanız bu adamın galatasaray için iyi bir transfer olduğunu yazardınız he ücret konusna gelirseniz evet en fazla ederi 2 mil tl abartmaya gerek yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Verin bol keseden sonrada battık deyin..bu türk futboluna iyi düzeltme sartCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Abdürrahim Albayrak a bırakırsanız daha ne amatorleri alır..şampiyonlar ligine katılacağımizi biri buna desin..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır