Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı (2)
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Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı (2)

Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAydın'ın Çine ilçesinde, ilçe müftüsünün oğlu 5 yaşındaki İ.E.'yi bıçakla karnından yaralayan Eren Yüzügüldü (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Çine ilçesinde, ilçe müftüsünün oğlu 5 yaşındaki İ.E.'yi bıçakla karnından yaralayan Eren Yüzügüldü (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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