Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı (2)
TUTUKLANDIAydın'ın Çine ilçesinde, ilçe müftüsünün oğlu 5 yaşındaki İ.E.'yi bıçakla karnından yaralayan Eren Yüzügüldü (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Çine ilçesinde, ilçe müftüsünün oğlu 5 yaşındaki İ.E.'yi bıçakla karnından yaralayan Eren Yüzügüldü (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan