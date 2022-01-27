Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılan öğrencilere Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından yarışmaya hazırlık kitabı hediye edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılan öğrencilere Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından yarışmaya hazırlık kitabı hediye edildi.

Müftülükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Yarıyıl tatilinde Haydi Çocuklar Camiye etkinliği düzenlenerek çocukların cami ve namaz bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için görevlilerimiz tarafından, Peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılacak öğrencilere çalışmalarında yardımcı olunmaktadır" denildi. - ÇORUM

Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Sungurlu, gençlik, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title