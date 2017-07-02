Müftülükte Baltayla Terör Estirdi

Samsun'da girdiği İl Müftülüğü binasında baltayla terör estiren ve polise saldıran şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla 2 saat 15 dakika sonra gözaltına alındı. Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Samsun İl Müftülüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin olmadığı binaya kapıyı zorlayarak açıp giren saldırgan, yangın tüpünün ve ilk müdahale malzemelerinin olduğu yerden 2 balta alarak müftülük binasına zarar vermeye başladı. Durumu fark eden müftülük çalışanları, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis baltalı saldırgana müdahale etmek isterken, saldırgan baltayla polise de saldırdı. Polislere yangın tüpü fırlatan saldırgan, binanın içine kaçarak saklandı. Tekbir getiren saldırganı yakalamak için takviye ekip istendi. Olayın büyümesi üzerine müftülük binasına özel harekat polisleri sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da olay yerine gelerek operasyonu yönetti. Yapılan plan dahilinde özel harekat polisi binaya girdi. Özel harekat polisi, 1 saat süren operasyonun ardından saldırganı göz yaşartıcı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



Uzun süren operasyonun ardından müftülük binası çevresinde toplanan kalabalık, polis arabasına götürülen saldırgana tepki gösterdi. Saldırgana vurmak isteyen öfkeli kalabalığı polis güçlükle engelledi. Gözaltına alınan ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



(Erdi Demür - Şahin Binici / İHA)