Müftülük ve Kur'an Kursundan Hırsızlık Zanlısı Tanıdık Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece yarısı müftülük ve Kur'an kursunda meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Gece yarısı meydana gelen 2 hırsızlık olayının şüphelisi, Bafra'da 1,5 ay önce laptop hırsızlığı şüphelisi olarak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan D.A.U. (16) çıktı. Bafra'da gerçekleştirdiği hırsızlık olayı sonrası mahkemece serbest bırakıldıktan sonra Samsun Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderilen D.A.U.'nun dün gece kaldığı yurttan kaçtığı öğrenildi.

Dün gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursundan sadaka kutusu, müftülük binasından da 2 laptop çalındı. Hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bilgisayar işi yapan iş yerlerini arayarak çalıntı bilgisayar satmak isteyen olabileceği yolunda bilgilendirdi.

Şüpheli çocuk çaldığı laptopları Güven Sokak'taki bir bilgisayarcıya 200 liraya satmak için gitti. Laptopları alan iş yeri sahibi üzerinde para olmadığını, 2 saat sonra gelmesini istedi. D.A.U. ise iş yerinden ayrıldıktan sonra iş yeri sahibi polisi arayarak laptop satmak isteyen birinin olduğunu bildirdi. Parayı almak için geldiği iş yerinde müşteri gibi oturan Asayiş Büro ekiplerini görünce şüphelenerek kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilirken müftülükte kapıya astığı bayrak için sorulan soruya 'Bayrak sevgisi' cevabını verdi. - SAMSUN