Müftülük ramazanda "online" hizmete hazır
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Müftülük ramazanda "online" hizmete hazır

Şırnak Müftülüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda "online" din hizmeti verecek.

23.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:17
Müftülük ramazanda 'online' hizmete hazır

Şırnak Müftülüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda "online" din hizmeti verecek.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Müftülüğünce hazırlanan ramazan ayı boyunca vaaz ve irşad programları, internet üzerinden takip edilebilecek. Bazı iftar ve sahur programları da yerel radyo aracılığıyla paylaşılacak.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi alan virüs salgını nedeniyle dini vecibelerin camilerde ve toplu olarak yapılamadığını hatırlatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla 81 ildeki müftülüklerin faaliyetlerini sanal ortamda sürdüreceğini söyledi.

Salgına karşı tedbirlerin uyulmasının önemli olduğuna işaret eden Tolan, Müftülükçe ramazan ayı için hazırlıklarını yaptıklarını aktardı.

Ramazan ayı boyunca her gün online 45 dakikalık sohbeti web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını anlatan Tolan, şunları kaydetti:

"Her ramazanda olduğu gibi 'Alo Fetva' hattımız da hizmette olacak. Ramazan ayına veya diğer konulara ilişkin vatandaşların soruları yanıtlanacak. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubundaki cami görevlilerimizce tespit edilen ailelere desteklerimiz olacak. Vaaz, irşad ve mukabelelerimizi hem web sitemizden hem de sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız. Cami görevlilerimiz kendi cemaatindeki kişilerle WhatsApp grupları oluşturarak mukabele halkalarına devam edecekler. Ramazanda camilerde kılınan teravih namazlarını artık vatandaşlar evlerinde kılacaklar. Niyetleri camiye gelip kılmak olanlar, camiye gelmiş gibi sevabını alacaklardır."

Müftülük ramazanda 'online' hizmete hazır

Kaynak: AA

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