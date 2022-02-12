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Müftülük personeline seminer

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müftülük personeline seminer

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Selman Oral tarafından müftülük personeline Gençlik, Engelli, Bağımlı, Göç, Sağlık ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) koordinatörlerine yönelik "Koordinatörlüğün Önemi" hakkında seminer gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Selman Oral tarafından müftülük personeline Gençlik, Engelli, Bağımlı, Göç, Sağlık ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) koordinatörlerine yönelik "Koordinatörlüğün Önemi" hakkında seminer gerçekleştirildi.

Kilis ve ilçelerindeki müftülük personeline yönelik olarak verilen eğitim seminerine din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Uzmanı Oral konuşmasında, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokoller çerçevesinde cami dışında toplumun her kesimine yönelik hizmet götürmek amacıyla koordinatörlükler kurarak bunlar üzerinden birçok çalışmalar yürütüyor" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Engelli, gençlik, GÖÇ, Yerel, Haberler

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