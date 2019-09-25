Müftülük personeline hizmet içi eğitim verildi

25.09.2019 11:02

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin arttırılması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve ilçe müftülüklerinde yürütülmekte olan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla Sivas İl Müftülüğü tarafından il ve ilçe müftülüklerinde görevli memurlara yönelik hizmet içi eğitim verildi.



Seminerin ilk dersine Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş da katıldı. Seminerlerin motivasyon ve birliktelik açısından önemli olduğuna dikkat çeken Müftü Akkuş, "Değişen ve gelişen dünya şartlarına göre kendimizi yenilememiz ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmamız gerekmektedir" dedi.



Seminer boyunca katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim sistemleri, resmi yazışma kuralları, elektronik belge sisteminin kullanımı ile protokol ve nezaket kuralları konusunda dersler verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA