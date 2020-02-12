Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu
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Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.

12.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:36
Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.


Programda engelli üniversite öğrencileri ile tanışma ve Müftülüğün engellilere yönelik yaptığı çalışmalar anlatıldı. Programda 7 haftalık Braille kursunu başarı ile bitiren din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerine İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Braill sertifikası verildi.


Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Şube Müdürü Ali Çetinkaya, engelli dernek başkanları, üniversitede öğrenim gören engelli öğrenciler ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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