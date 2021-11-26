ISPARTA (Habermetre) - Müftülük Camii Etrafında Çevre Düzenlemesi Yapılıyor Isparta Belediyesi tarafından yeni Müftülük binası ile camisi etrafındaki 7 bin 600 metrekare alanda meydan ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. Bölgedeki yollarla kaldırımlar begonit ve kilit parke taşıyla kaplanacak, çalışmaların tamamlanmasının ardından alan daha modern bir görünüme kavuşacak. Isparta Belediyesi, Sermet Mahallesinde bulunan yeni müftülük hizmet binası ve camisi önündeki 3 bin 800 metrekare alanda içerisinde bisiklet park alanlarının da bulunduğu yeraltı otoparkı yaptı. Müftülük hizmetleri, hac ve umre uğurlama, karşılama ile cenaze namazları için kullanılması amaçlanan yeraltı otoparkta çalışmalar tamamlandı. İnşaatın tamamlanmasının ardından otopark üstü, cami avlusu ve yeni müftülük binası önünü kapsayan toplam 7 bin 600 metrekarelik alanda meydan ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda başta cami avlusu olmak üzere yeraltı otopark üstü, yol ve kaldırımlara Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen begonit taş ile kilit parke taşı döşemesi yapılacak. Ayrıca müftülük binası önündeki yol ile alt tarafta bulunan çay boyu bağlantı yoluna da kilit parke taşı döşenecek. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından da alanda yağmur suyu altyapı çalışması yapılacak. Bölgedeki çalışmalar asfalt kazıma işlemiyle başladı. Bu işlemin ardından zemin kumu serilerek, silindir ile düzleştirme çalışması gerçekleştirildi. Daha sonraki aşamada ise begonit taş ile kilit parke taşı döşeme işlemi yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni müftülük hizmet binası ve camisi etrafı daha modern bir görünüme kavuşmuş olacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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