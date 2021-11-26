KIRŞEHİR (Habermetre) - MÜFTÜLÜK CADDESİ ÇALIŞMASI SONA ERDİ

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: MÜFTÜLÜK CADDESİ ESNAFI VE İLGİLİ ODA BAŞKANLARIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME SONRASI "KIRMIZI ALAN"IN ESNAF-MÜŞTERİ ALANI OLARAK KULLANILMASI; "GRİ ALAN"IN İSE YAYALAR İÇİN KULLANILMASI NOKTASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK.

Başkanımız Ekicioğlu: Yapılan çalışmaları en az maliyetle ve en iyi şekilde yaparak Kırşehir halkının parasının çarçur edilmesinin de önüne geçiyoruz!

Kırşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile kamuoyunda Müftülük Caddesi olarak bilinen bölge ile Maşaderesi hattının Ankara Caddesi'ne inen yol güzergahında yapımı tamamlanan yol ve kaldırım çalışmasıyla birlikte bölge yepyeni bir çehreye kavuşurken esnaf da kendilerine belirlenen kaldırım hattında Kırşehir halkına hizmet verebilmenin avantajını yaşıyor. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de yeme-içme sektörüne ait çok sayıda işletmenin bulunduğu ve özellikle de üniversite gençliği tarafından Dönerciler Çarşısı olarak adlandırılan Müftülük Caddesi'nde yoğun olan araç trafiğini rahatlatmak ve esnafın da Kırşehir halkına daha iyi hizmet verebilmesi için yol ve kaldırım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte için tek yön uygulamasına da geçildiğini ifade etti.

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu güzergahtaki kaldırımların genişletilmesiyle esnafların ve vatandaşların rahat bir nefes aldığını ifade etti. Gerek yol ve kaldırım çalışmaları öncesinde bölgede devam eden alt-yapı çalışmalarını gerekse de çalışma tamamlandıktan sonra cadde esnafıyla sık sık bir araya gelen Başkanımız Ekicioğlu, şunları ifade etti:

"Müftülük Caddesi, bilindiği gibi şehrimizin tam merkezinde ve neredeyse 16 saat canlı, yaşayan bir yer. Bu bölgemizde yeme içme sektörüne ait çok sayıda işletmemiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Yaptığımız bu çalışmayla bölgenin trafik sorunu, alt-yapı sorunu gibi önemli sorunlarına kalıcı çözümler getirdik.

Göreve gelmeden önce ve geldikten sonra da söylediğimiz gibi şehir içinde yapılacak olan çalışmaların şehirde yaşayanlarla birlikte, ortak akılla çözümü noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda Mimarlar Odası ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda bölgede tek yön uygulamasına geçilmesinin ve kaldırımların genişletilmesinin özellikle Pandemi süreci içerisinde yeme içme sektörüne ait işletmelerin vatandaşlarımıza kapalı alandan ziyade açık alanda daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir şekilde hizmet vermesi için de önemli önemli bir adım atmış olduk.

Müftülük caddesi esnafı ve ilgili oda başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonrası "kırmızı alan"ın esnaf-müşteri alanı olarak kullanılması; "gri alan"ın ise yayalar için kullanılması noktasında görüş birliğine vardık. Bu da bize ortak akılla çözülemeyecek sorun olmadığını bir kez daha gösterdi.

Yaptığımız bu çalışmalarla başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor.

Maşaderesi Caddesi'nde yaptığımız yağmur suyu hattı çalışmasının da bitirilip yolun asfaltlanmasıyla birlikte bölge yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Çalışmalarımız sorunlu olan tüm yerlerin hızla düzenlenmesi noktasında Kırşehir halkına layık bir biçimde devam edecek. Yapılan çalışmaları en az maliyetle ve en iyi şekilde yaparak Kırşehir halkının parasının çarçur edilmesinin de önüne geçiyoruz. "

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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