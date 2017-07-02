Müftülük Binasına Girip Polislere Baltayla Saldırdı (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Samsun'da Müftülük binasına girerek binaya zarar verip, polislere baltayla saldıran şüphelinin 39 yaşındaki Salih Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin işsiz olduğu, zaman zaman inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, Müftülük binasına neden girdiğinin ise araştırıldığı belirtildi.