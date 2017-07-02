Müftülük Binasına Girip Polislere Baltayla Saldırdı 2

SAMSUN'da İl Müftülüğü binasına girip, yangın söndürme ünitesindeki baltayla binaya zarar verip kendisine müdahale etmek isteyen polislere saldıran kişi, Özel Harekat polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



WOlay, bugün Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan İl Müfütülüğü binasında meydana geldi. Müftülük binasında çalışanlar temizlik yaptığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek binaya girip çalışanları dışarı çıkarttı. Binayı terk eden çalışanlar polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen müzakereci polis, binanın içindeki yangın söndürme ünitesindeki baltayı eline alan şüpheliyle konuşmak istedi ancak cevap alamadı. Bir süre sonra binayı çeviren sivil ekipler arka kapıdan içeri girdi. Şüpheli içeri giren plislere elindeki baltayla saldırdıktan sonra yangın tüpü fırlattı. Polis bu sırada tabancasını çekip şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Şüpheli merdivenleri kullanarak binanın üst katlarına kaçtı. Şüphelinin yaralanması ihtimali üzerine Müftülük binasının önünde ambulans hazır bekledi. Sürekli tekbir getiren hiç konuşmayan şüphelinin, elindeki baltayla binanın içine zarar verip güvenlik kameralarını kırdığı belirtildi. VATANDAŞLAR SALDIRMAK İSTEDİ



Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binaya girdi. Bir süre sonra bir odada sıkıştırdıkları şüpheliyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. 3 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan şüpheli polis aracına bindirildi. Bu sırada olay yerinde bekleyen öfkeli vatandaşlar eylemciye tepki gösterip saldırmak istedi. Vatandaşları polis güçlükle dağıttı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi. - Samsun