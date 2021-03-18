Müftülüğe giren hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı
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Müftülüğe giren hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı

18.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:46
Müftülüğe giren hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı

Zonguldak Alaplı Müftülüğü binasına giren bir hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı.

Zonguldak Alaplı Müftülüğü binasına giren bir hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Alaplı İlçe Müftülüğü binasında gerçekleşti. Mesainin başlaması ile kuruma gelen görevliler, odaların kapılarının açık olduğunu ve odalarda bulunan çekmecelerin açık olduğu görünce durumu polise bildirdi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, müftülük binasının dış cephesinde bulunan demir parmakları kesen hırsız veya hırsızların, görevli odasının tornavida ile alüminyum doğrama pencereyi zorlayarak içeriye girdiğini belirledi.

Bilgisayar ve bağış paralarının çalınması üzerine Alaplı Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. - ZONGULDAK

Müftülüğe giren hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı
Müftülüğe giren hırsız, bilgisayar ve bağış paralarını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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