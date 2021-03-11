Müftülerden Mihalgazi Türbesi'ne ziyaret
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Müftülerden Mihalgazi Türbesi'ne ziyaret

11.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:17
Müftülerden Mihalgazi Türbesi'ne ziyaret

Bilecik il ve ilçe müftüleri, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de bulunan Köse Mihalgazi Türbesini ziyaret ettiler.

Bilecik il ve ilçe müftüleri, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de bulunan Köse Mihalgazi Türbesini ziyaret ettiler.

Her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bilecik'in İnhisar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığındaki toplantıda, 2021 yılı 2'in dönem ve Ramazan ayı vaaz irşat konuları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları, "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışmaları, "Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası ve diğer konular görüşüldü.

Toplantı akabinde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'e geçen Müftü Ali Erhun ve ilçe müftüleri, burada metfun bulunan Köse Mihalgazi Türbesinde dua ettiler. Heyet üyeleri, son olarak İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ziyaret etti. - BİLECİK

Müftülerden Mihalgazi Türbesi'ne ziyaret
Müftülerden Mihalgazi Türbesi'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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