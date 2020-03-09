Müftü Topcan'ın evlat acısı
Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın oğlu Hüseyin Topcan rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.
09.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:24
Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın oğlu Hüseyin Topcan rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Balıkesir İl Müftüsünün 22 yaşındaki oğlu Hüseyin Topcan 21 Ocak tarihinde çoklu organ yetmezliğinden Devlet Hastanesinin yoğun bakımında cihazlara bağlı tedavi görürken, hayatını kaybetti. Hüseyin Topcan'ın cenazesinin, evinin önünden helallik alındıktan sonra memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA