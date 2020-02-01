Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu

01.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:04

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, depremde hasar gören Gerger Ulu Camii'nde incelemede bulundu.



Elazığ Sivrice depremiyle birlikte minaresinde ve camide meydana gelen hasar nedeniyle Müftü Mehmet Taşcı, Ulu Camii'nde incelemede bulundu. Depremde hasar gören ve geçici olarak ibadete kapanan Ulu Camiinde ilgililerden hasar tespiti konusunda bilgi aldı.



Mehmet Taşcı, Gerger Ulu Camisinin en yakın zamanda tekrar ibadete açılması için, İl müftülüğü olarak gerekenin ivedi bir şekilde yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA