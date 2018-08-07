Müftü Sezik: "Kurban, Peşin ya da Kredi Kartı ile de Alınabilir"

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kurbanlık hayvan teminine başladığını belirterek kurbanın nakit yada kredi kartı ile de taksitli olarak alınabileceğini söyledi.

İl Müftüsü Sezik, Kurban Bayramı öncesinde kredi kartı ile kurban alımı, banka kredisi kullanarak kurban alınması ile ilgili vatandaşların merak ettikleri sorulara açıklık getirdi. Kurbanın kredi kartıyla taksitli alınabileceğini vurgulayan Müftü Sezik, kredi kartı ile alınan kurbanın faize düşmeden gününde ödenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sezik,"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir" dedi.

Banka kredisi ile kurban kesimine de değinen Müftü Sezik,"İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Bu itibarla kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir" diye konuştu.

"Vadeli satış caizdir"

Taksitle kurban alınması konusuna da değinen Sezik,"Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur" diye konuştu.

Vatandaşlara Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarını hatırlatan Müftü Sezik, kurban kesiminde faize bulaşılmaması gerektiğini sözleri ekledi. - YOZGAT