Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı
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Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı

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Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı

Bilecik'te Kurtuluş Savaşında şehit düşen Müftü Mehmet Nuri efendi, şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı.

Bilecik'te Kurtuluş Savaşında şehit düşen Müftü Mehmet Nuri efendi, şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı.

Bilecik'te Müdafaa ı Hukuk Cemiyetini kurarak Kuva-yi Milliyenin silah cephane, mühimmat ve personel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan Müftü Mehmet Nuri efendi, Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan 1921 günü şehit oldu. Müftü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin yıldönümünde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camiinde dua edilerek anıldı.

Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi kimdir?

1885 (H.1335) de Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Şahinler Köyünde doğmuş. Köy halkından Mustafa Efendinin oğludur. Mehmet Nuri Efendi Bilecik'te Akmescit Müderrisi iken 2 Mart 1912 de Bilecik Müftüsü olmuştur. İzmir'in işgal haberini alınca 21 Mayıs 1919'da İstanbul a iki ayrı telgraf çekerek Milli mücadeledeki ilk direniş adımını atmıştır. Milli Mücadelenin başlamasıyla birlikte Mehmet Nuri Efendi cami kürsülerinde, çarşı ve Pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşmalarıyla vaazlarıyla halkı bilinçlendirmeye çalışmış ve düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik etmiş kendisi de bizzat bu direnişin Bilecik'teki örgütleyicisi olmuştur. Kuva-yi Milliyenin Bilecik'te teşkilatmasından Yunan işgaline kadar hatta Yunan işgalinden sonrada Mehmet Nuri Efendi Milli mücadele yolundaki faaliyetlerini şehit oluncaya kadar sürdürmüştür. Mehmet Nuri Efendinin faaliyetlerinden haberdar olan Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan1921 günü Mehmet Nuri Efendi gözetleme sırasında şehit edilmiştir. Kabri bugün olayın geçtiği Deresakarı köyündedir. - BİLECİK

Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı
Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı
Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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