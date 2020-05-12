Müftü Kondi devreye girdi yaşlı adamın evi onarıldı
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Müftü Kondi devreye girdi yaşlı adamın evi onarıldı

Mersin'de yalnız yaşayan ve zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamın evi, konudan haberdar olan Müftü Şaban Kondi'nin devreye girmesiyle onarıldı.

Müftü Kondi devreye girdi yaşlı adamın evi onarıldı
12.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:36

Mersin'de yalnız yaşayan ve zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamın evi, konudan haberdar olan Müftü Şaban Kondi'nin devreye girmesiyle onarıldı.

Mersin il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde korona virüs salgını sürecinde ve Ramazan ayında tüm personeliyle her alanda gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ve zor durumda olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde tek başına ikamet eden 70 yaşında bir vatandaşın evinin çatısında çökmeler olduğu ve zor durumda hayat mücadelesine devam ettiği bilgisine ulaşan Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, ilgililerle görüşerek yaşlı adama yardım edilmesini sağladı. Müftü Kondi'nin devreye girmesiyle Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında Toroslar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Toroslar Şubesi görevlileri 70 yaşındaki yaşlı adamı ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından yapımı üstlenilen çatının tadilatının tamamlanmasının ardından Müftü Kondi, Müftü Yardımcısı Hasan Küçük ve Toroslar İlçe Müftü Vekili Osman Hazır ile birlikte yaşlı adamı ziyaret etti. Yaşlı adamla bir süre sohbet eden Kondi, bazı eşyaların yenilenmesi ve eksik olanların da temin edilmesi için ilgililere talimat verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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