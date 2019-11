Müftü Güven: "Kutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli olaylardan birisidir"

07.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında; "Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli olaylardan birisidir" dedi.



İl Müftülüğü'nde düzenlediği basın toplantısında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunun insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğunu söyledi. İnsanların her türlü değer ölçülerini yitirdiği bir dönemde peygamber efendimizin dünyaya geldiğini ifade eden Güven; "8 Kasım Cuma günü sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. O, yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli olaylardan birisidir. Çünkü onun dünyaya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür, haksızlık ve zulüm gönülleri karartmış; insanları Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Ferdi ve sosyal ahlak tamamen bozulmuştu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği ortadan kalkmıştı. Dünyanın birçok köşesi kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. İnsanlık; bir kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu. Bütün ümitler, yahudi ve hristiyan dinlerinin müjdelediği ahir zaman peygamberine yönelmişti. Peygamber efendimiz böyle bir zamanda dünyaya gelmişti. Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Mevlidi Nebi'yi anmak; aynı zamanda savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzün yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır. Peygamber efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ajhde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. İnsanlığın her zaman ve mekanda peygamber efendimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlara ve bu mesajların hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Çünkü İslam, resülullahın şahsında açıklanmış ve hayata geçirilmiştir. Allah resulü, bir taraftan Kuranı tebliğ etmiş, bir taraftan onu açıklamış ve uygulamaya koymuş, diğer taraftan da Kuran'ın değinmediği konularda tamamlayıcı rol üstlenmiştir" şeklinde konuştu.



Mevlid Kandili'nin önemine değinen Müftü Güven; "Bu gecede camilere gidilmeli, cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve nasihatler dinlenmeli, toplu dualar edilmelidir. Evlerde büyüklerin elleri öpülerek, küçüklere hediyeler verilerek, yolsul, yetim ve muhtaçlara da yardım edilerek sevindirilmeli, fakir fukara görüp gözetilmelidir. Yine bu gece namazlar kılınmalı, Kuranı Kerim okunmalı ve günahlara tevbe istiğfar edilmeli., peygamberimize bol salavatı şerife getirilmeli, kendimiz için, ailemiz için, milletimizin mutluluğu ve devletimizin bekası için dualar edilmelidir. Mevlid Kandili vesilesiyle yapılan faaliyetlerin sevgili peygamberimizin hatırasının ve örnekliğinin geniş halk kitleleri ölçeğinde taze tutulmasına katkısı inkar edilemez. Ancak hayat ve uygulama dini olan İslam'ın kuru mevlid merasimlerine indirgenmemesi gerekir" dedi.



Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven ayrıca, kandil dolayısıyla düzenlenen programlar hakkında da bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA