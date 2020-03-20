Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak" Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Cuma namazı ve Miraç gecesinde camilerin kapalı tutulacağını söyledi.

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Cuma namazı ve Miraç gecesinde camilerin kapalı tutulacağını söyledi.

İl Müftülüğünde basın toplantısı düzenleyen Müftü Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek adına alınan kararla Cuma namazı ve Miraç gecesinde camilerin kapalı tutulacağını bildirerek; "Dün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kararıyla bugün Cuma namazlarımızda camilerimiz kapalı olacak. Cuma namazı yerine bütün vatandaşlarımız evlerinde öğle namazlarını kılacaklardır. Cuma namazının kılınamadığı ortamlarda mümin erkek ve kadınlar öğle namazını 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere evlerinde eda edebilirler. Ayrıca yarın idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizde de aynı şekilde camilerimiz kapalı olacaktır. Bütün mümin kadın ve erkeklerin kandillerde camileri doldurdukları bir zaman dilimi. Ancak ülkemiz ve dünyada salgın bir hastalık haline gelen koronavirüsten korunmak için, halkımızın sağlığını düşünmemiz açısından camilerimiz kapalı tutulacaktır. Sadece cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak, onun haricindeki zaman dilimlerinde bireysel olarak camilerde namaz kılmak isteyen kimseler için camiler açık olacaktır. Ancak halkımıza Diyanet İşleri Başkanlığımız ve müftülüklerimizin almış olduğu bu karara uymaları gerektiğini, bunun hem vatandaşlık görevi hem de kul hakkına riayet eden kimseler olarak görevimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunun için özellikle camilerimize namaz vakti gelip 'cemaatle namaz kılacağız' diyen kardeşlerimiz bireysel olarak camilerde ya da evlerinde namazlarını eda edebilirler. İnşallah en kısa zamanda hem ülkemiz hem de dünya bu koronavirüs imtihanından kurtulur, ondan sonra camilerimizin kapıları sonuna kadar açık ve herkes dilediği gibi namazlarını eda edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu bu karara ülke genelinde bütün camilerimiz ve mescitlerimiz uyacaktır" ifadelerini kullandı. Miraç Gecesi ile ilgili de bilgiler veren Müftü Güven açıklamasını şöyle sürdürdü;

"İsra ve Miraç bizim İslam Kültürü'nde birlikte değerlendirilen bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetlerinde belirtildiği üzere peygamberimizin Kabe'den Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğu, Miraç ise Mescid-i Aksa'dan Yüceler'e olan yolculuğun adıdır. Bununla ilgili olarak İsra hadisesini anlatan ayeti kerimede yüce Mevla şöyle buyuruyor; 'Bir kısım ayetlerimizi kendilerine göstermek için kulu Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan alarak Mescid'i Aksa'ya götüren Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir' buyuruyor. Bu gecede neler oldu? Rabbimiz peygamberimize 'hüzün yılı' olarak bilmiş olduğumuz zaman diliminde peygamberimizin gönlünü teselli etmek ve ona olan desteğini hatırlatmak için böyle bir hadise gerçekleşti. Peygamberimiz Miraç'tan dönüşte bizlere 3 önemli hediye getirdi. Bunlardan birisi Allah'a şirk koşmadığı sürece bütün müminlerin cennete gireceği hususu, birisi 5 vakit namazın farziyeti, üçüncüsü ise Bakara Suresi'nin son 2 ayeti kerimesi. İsra Suresi'nde yüce rabbimiz bizlere genel olarak şu hususları hatırlatmaktadır. Bir, Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. İki, anne ve babanıza itaat edin. Üç, akraba ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunun. Dört, israf ve savurganlıktan uzak durun. Beş, rızk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Altı, zina gibi kötülüklere yaklaşmayın. Yedi, haksız yere cana kıymayın. Sekiz, yetim malı yemeyin. Dokuz, ölçü ve tartıyı tam yapın. On, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığınız bir şeyin peşine düşmeyin, yer yüzünde kibirlenerek dolaşmayın. İsra suresinde hatırlatılan bu hususları bizler de vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Hem bu Cuma günümüzün hem de Miraç Kandilimizin hayırlara vesile olması, başta ülkemiz olmak üzere İslam alemi ve bütün insanlığın koronavirüs imtihanından sağ salim çıkmaları, müminler olarak bu dünya hayatında huzurlu ahiret hayatında ise feraha kavuşan insanlar olmamız dileğiyle kandilimizi tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA