Müftü Eren'e başarı ödülü

Yalova'nın Altınova Müftüsü Recep Eren, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Yalova'nın Altınova Müftüsü Recep Eren, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Altınova Müftüsü Recep Eren, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi. Müftü Eren'e 'başarı belgesi ', Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından verildi. İl Müftüsü Çıkrık, başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Müftüsü Eren'i tebrik ederek, nice hayırlı başarılar dileğinde bulundu. Eren de, kendisini taltif eden Erbaş ve Çıkrık'a teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı