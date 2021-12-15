Müftü Düzgüney: "Güzel bir mekanı Sinoplu gençlerimizin hizmetine sunacağız"

SİNOP (İHA) - Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, yakın zamanda güzel bir mekanı Sinoplu gençlerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Türkiye İlahiyatlar Derneği Sinop Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney'i ziyaret ettiler. Sinop İl Müftülüğü'nde gerçekleşen ziyarette TÜİD Sinop Şubesi üyeleri Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve diğer fakültelerde okuyan öğrencilerin İl Müftülüğü tarafından yapılmasını istedikleri hizmetleri anlattılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Sinop il Müftüsü Mustafa Düzgüney, "Yakın zamanda gençlerimizle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerimizi gerçekleştireceğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarını içerisinde bulunduran ve sizlere lazım olan kitapların temin edildiği, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın öğrenebileceği güzel bir mekanı Sinoplu gençlerimizin hizmetine sunacağımızın müjdesini, sizlere ve diğer genç arkadaşlarımıza vermiş olayım" dedi.

TÜİD Sinop Şubesi üyeleri ile birlikte çekilen fotoğrafla ziyaret sona erdi. - SİNOP

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