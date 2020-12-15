Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı
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Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı

15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:32
Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı

Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un koronavirüsü (Covit-19) testi pozitif çıktı.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un koronavirüsü (Covit-19) testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan Müftü Ali Erhun, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Yaptırdığım Covid 19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Yüce Rabbim başta Covit-19 hastaları olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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