Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı
15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:32
Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un koronavirüsü (Covit-19) testi pozitif çıktı.
Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un koronavirüsü (Covit-19) testi pozitif çıktı.
Evinde karantinaya alınan Müftü Ali Erhun, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Yaptırdığım Covid 19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Yüce Rabbim başta Covit-19 hastaları olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı