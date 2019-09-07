Müfreze Filmi
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Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehirlenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderilen doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saatlerce süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.
Yönetmen: Enes Bilal Taşçı
Senaryo: Emir Bublis
Oyuncular: Sera Tokdemir, İsmail Hakkı Ürün, Rabia Yalçın, Emrah Girgin, Deniz Oral, Serkan Kuru, Ateş Fatih Uçan, Burak Arslan, Çınar Altuntaş, Çetin Yeltekin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Müfreze
Yapımcı Firma: Proses Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: STL3
Vizyon Tarihi: 11.10.2019
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