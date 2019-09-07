Müfreze Filmi

07.09.2019 10:54

Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehirlenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderilen doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saatlerce süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.

Yönetmen: Enes Bilal Taşçı

Senaryo: Emir Bublis

Oyuncular: Sera Tokdemir, İsmail Hakkı Ürün, Rabia Yalçın, Emrah Girgin, Deniz Oral, Serkan Kuru, Ateş Fatih Uçan, Burak Arslan, Çınar Altuntaş, Çetin Yeltekin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Müfreze

Yapımcı Firma: Proses Medya

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: STL3

Vizyon Tarihi: 11.10.2019



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Kaynak: InterSinema.com