Müfredata Elektrikli Taşıtlar dersi eklenecek

03.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:21

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yerli otomobil konusunda yaptığı 'gönüllü işbirliği' çağrısının ardından bir hamle daha yaparak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki müfredatını güncellemeye başladı.