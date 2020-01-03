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Müfredata Elektrikli Taşıtlar dersi eklenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yerli otomobil konusunda yaptığı 'gönüllü işbirliği' çağrısının ardından bir hamle daha yaparak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki müfredatını güncellemeye başladı.

03.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:21
Müfredata Elektrikli Taşıtlar dersi eklenecek

(BUÜ), yerli otomobil konusunda yaptığı 'gönüllü işbirliği' çağrısının ardından bir hamle daha yaparak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki müfredatını güncellemeye başladı.

Kaynak: Dunya.com

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