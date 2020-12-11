Müfit Can Saçıntı'nın son filmi, internette izleyicisini bekliyor

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın, karantina günlerinin kısıtlı koşullarında hayata geçirdiği "Maskeler de Düşer" filmi, ücretsiz olarak yarın sinemaseverlerle buluşacak.