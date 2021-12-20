Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Sınavı Sonuçları

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Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı kapsamında, adayların Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 27. 11. 2021 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucunda aldıkları puanlar ile birlikte, 15. 12. 2021 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucunda aldıkları puanlar dikkate alınmak suretiyle Rehberlik Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29. maddesi doğrultusunda, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamalarına göre belirlenen sınav sonuçları aşağıdaki listede gösterilmiştir.

SIRAGRUPAD SOYADSINAV SONUCUASİL-YEDEK 1Ziraat MühendisiNİYAZİ PINARBAŞIBAŞARILIASİL2Ziraat MühendisiHÜSEYİN MÜMTAZ ŞAHİNBAŞARILIASİL3Ziraat MühendisiYAKUP MERT KULBAŞARISIZYEDEK4Ziraat MühendisiASLI GÖRGÜLÜBAŞARISIZ-5Veteriner HekimSERGEN SARSIKBAŞARILIASİL6Veteriner HekimFURKAN KOCAMANBAŞARISIZYEDEK7Veteriner HekimEKİN BAŞPINARBAŞARISIZ-8Veteriner HekimSIDDIK ÖZTÜRKBAŞARISIZ-9Orman MühendisiVİLDAN SARIKAYABAŞARILIASİL10Bilgisayar MühendisiSİNAN ÇELİKERBAŞARILIASİL11Bilgisayar MühendisiREFİK TANGİBAŞARISIZYEDEK12Bilgisayar MühendisiSÜHEYLA KORKMAZBAŞARISIZ-13HukukOKAN ADEM ÖZGENBAŞARILIASİL14HukukHALİM KOCATÜRKBAŞARISIZYEDEK15HukukFATMA MERVE SARIBAŞARISIZ-

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