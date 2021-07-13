Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma (2)
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Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma (2)

Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERBAŞ: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla B.G'yi darp ettiği görüntülere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ERBAŞ: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla B.G'yi  darp ettiği görüntülere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında şunları söyledi: "Bazı medya mecralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez."


Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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