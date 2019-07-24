Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
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