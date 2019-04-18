Mueller Raporu: 'Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i Görevden Almaya Çalıştı'

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in raporu bugün kamuoyuna açıklandı.

448 sayfalık raporda, Trump'ın Mueller'i görevden almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Raporda, Trump'ın Haziran 2017'de, eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'ı aradığı ve Mueller'in görevden almaya çalışmasını istediği belirtiliyor.

Trump, bu talebine gerekçe olarak, "çıkar çatışmasını" göstermiş.

Raporda, Trump ya da onun kampanya ekibinden birinin Rusya'nın işbirliği yaptığı yolunda kanıt bulunamadığı ancak Başkan'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediği konusunda somut bir yasal sonuca varılamadığı belirtiliyor.

Trump'ın avukatları daha önce raporun Başkan için "tam bir zafer" olduğunu söylemişlerdi.

Demokratlar ise raporun kamuoyuna açıklanması öncesi bir basın toplantısı düzenleyen ABD Adalet Bakanı William Barr'ı eleştirmişlerdi.

ABD Adalet Bakanı Barr: Mueller raporunda Rusya'yla işbirliğine ve Trump'ın adaletin tesisini engellediğine dair kanıt yok