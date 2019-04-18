Mueller Raporu: Trump'ın Rusya ile İşbirliğine Dair Herhangi Bir Kanıt Yok
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 başkanlık seçimiyle yürüttüğü soruşturmanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığı belirtildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 başkanlık seçimiyle yürüttüğü uzun soruşturmanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.
Ülkede 22 aydır devam eden soruşturma sonunda paylaşılan 448 sayfalık raporda, Trump'ın Haziran 2017'de, eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'ı aradığı ve Mueller'in görevden almaya çalıştığı ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com