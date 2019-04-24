Mueller Raporu - Trump: Beyaz Saray Danışmanlarının Kongre'de İfade Vermelerine Karşıyım

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte görev yapmış ya da halen görevlerini sürdüren Beyaz Saray danışmanlarının Mueller Raporu'yla ilgili olarak Kongre'nin komisyonlarında ifade vermelerine karşı olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan Trump, özel yetkili savcı Mueller'le tam işbirliği yaptığını ve hakkındaki soruşturmanın derinleştirilmesi için bir neden olmadığını belirtti.

Trump, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan "çok partizan" olduklarını öne sürdüğü Demokratların bu konudaki taleplerine direneceğini vurguladı.

Ancak Trump, geçmişte görev yapmış ya da halen görevlerini sürdüren Beyaz Saray danışmanlarının Kongre'de ifade vermelerini engelleme yetkisini kullanıp kullanmama konusunda henüz bir karar almadığını söyledi.

Demokratlar, Kasım ayındaki son Kongre ara seçimleri sonrası Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmişlerdi.



Mueller Raporu'nda ne var? ABD'de eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın Trump'ın kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik 22 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 448 sayfalık rapor geçen hafta bazı bölümleri çıkartılmış halde kamuoyuna açıklandı.

Raporda, Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya'nın komplo kurduğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadığı ancak Başkan'ın farklı şekillerde soruşturmayı sekteye uğratmaya çalışıp çalışmadığı konusunda hukuki kanıtlar olmadığı belirtildi.



Eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn'i ifadeye çağırdı.

Komisyon, McGahn'in üyelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturması kapsamında bilgilendirmesini istiyor.

21 Mayıs'ta ifadeye çağrılan McGahn'den, elindeki bazı belgeleri de 7 Mayıs'a kadar Komisyon üyeleriyle paylaşması istendi.

Don McGahn de Mueller'in soruşturmasındaki önemli tanıklardan biriydi.

McGahn'in, Trump'ın kendisinden, Adalet Bakanlığı'yla tamas kurarak Robert Mueller'ın görevden alınması gerektiğini söylemesini istediği ortaya çıkmıştı.

Bu talebi reddeden McGahn ise daha sonra istifa etmişti.

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun başkanı Jerry Nadler, Robert Mueller'in de komisyonda ifade vermesini istiyor.