Mueller Raporu - Rusya: ABD'de Dün Açıklanan Raporda Yeni Hiçbir Şey Yok

Rusya, ABD'de dün kamuoyuna açıklanan Mueller Raporu'nda yeni hiçbir şey olmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov raporun sadece uzun zamandır savundukları görüşü teyit ettiğini söyledi.

Peskov, Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair hiçbir kanıtın bulunamadığını vurguladı.

Rus sözcü, raporun ABD-Rusya ilişkilerini gölgelemesinden de üzüntü duyduklarını belirtti.



ABD'de eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik 22 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 448 sayfalık rapor dün bazı bölümleri çıkartılmış halde kamuoyuna açıklanmıştı.

Raporda, Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya'nın komplo kurduğuna dair somut bir kanıda ulaşılamadığı ancak Başkan'ın farklı şekillerde soruşturmayı sekteye uğratmaya çalışıp çalışmadığı konusunda hukuki kanıtlar olmadığı belirtildi.

Demokratlar, Rusya konusunda Trump üzerindeki baskıyı sürdürüyor

Öte yandan Demokratlar, Mueller Raporu'nun kamuoyuna açıklanmasının Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump üzerindeki baskıyı artırıyor.

Demokratlar, Mueller'in soruşturmasıyla ilgili olarak Kongre'de kamuoyuna açık bir şekilde soruları yanıtlamasını istiyor.

Rapordaki bulgular arasında Trump'ın Mueller'i görevden almaya çalışması da yer alıyor.

Trump'ın hukuk ekibi ise raporu "tam bir zafer" olarak nitelendirdi.

Raporda neler var?

Mueller'in raporunda Trump ile Rusya arasında bir komplo yapıldığına dair bulgular yer almazken, Başkan'ın soruşturmayı durdurmaya yönelik attığı bazı adımlar da sıralandı.

Raporda, "Olgularla ilgili yaptığımız kapsamlı soruşturmanın ardından Başkan'ın adaletin tecellisini engellemeye açık bir şekilde çalışmadığını net bir şekilde ifade edebiliyor olsaydık, bunu söylerdik… eldeki olgular ve buna ilişkin yasal standartlara baktığımızda bu muhakemeyi yapamadığımızı görüyoruz" denildi.

Raporda ayrıca, "Aynı şekilde, her ne kadar bu rapor Başkan'ın suç işlediği sonucuna varmıyor olsa da, Başkan'ı aklamış da değil" ifadesi yer aldı.

Raporda yer alan diğer bulgular şöyle:







Demokratlar ne diyor?

Demokrat Parti'nin Kongre'deki liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer yaptıkları ortak açıklamada, raporun "hile, yalan ve uygunsuz davranışlardan oluşan bir ağ ören bir başkanın rahatsız edici bir resmini" çizdiğini belirtti.

Demokratlar, raporun tam metnini elde etmek ve Mueller'in Kongre'de soruları yanıtlamasını sağlamak için harekete geçti.

Kongre Üyesi Jackie Speier, BBC'ye yaptığı açıklamada, Mueller'in "topu Kongre'ye atarak, 'Adaletin tesisini engellemesi iddiasının peşinden sizin gitmeniz gerek' dediğini" söyledi.

Çok sayıda Demokrat Kongre üyesi de raporun tamamının eksiksiz bir şekilde yayımlanması çağrısı yaptı.