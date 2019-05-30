Mueller'in açıklaması sonrası 'Trump azledilsin' çağrısı yapan Demokratların sayısı arttı

Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in dünkü açıklaması sonrası Başkan Donald Trump'ın azlini isteyen Demokratların sayısı arttı.

2020'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat başkan aday adaylarından Cory Booker, Kirsten Gillibrand ve Pete Buttigieg, Başkan Donald Trump'ın azlini istedi.

Robert Mueller dün soruşturmasını tamamlaması sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Başkan'ın suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık, bunu söylerdik" demişti.

Mueller ayrıca soruşturmasının "adaletin tesisini engellemekle" de suçlanan Trump'ı bu suçtan aklamadığını söylemişti.

Ancak Mueller, görevdeki bir başkana suçlama yöneltmek gibi bir seçenek bulunmadığını vurgulamıştı.

Trump'ın azli tartışmaları, Demokrat Parti'yi böldü.

Giderek artan sayıda Demokrat Kongre üyesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı tavır alıyor.

Demokrat Parti'den olan Pelosi, Trump'ı azletme çabasına girişilmesinin ters tepeceğini söyleyerek bu fikre direniyor.

Ancak Mueller'in açıklamaları sonrası halen toplam 23 Demokrat başkan aday adayından 10'u azil çağrısı yapmış oldu.

Kimler azil çağrısı yapıyor?

Demokrat başkan aday adaylarından New Jersey Senatörü Cory Booker "Kongre'nin azil sürecini derhal başlatmak gibi yasal ve ahlaki bir zorunluluğu var" dedi.

New York Senatörü Kirsten Gillibrand "Cumhuriyetçiler ve Demokratların azil oturumlarını başlatma ve gerçekleri nereye giderlerse gitsin, takip etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Indiana Valisi Pete Buttigieg ise Twitter mesajında "Azil için sevke ancak bu kadar yaklaşılabilir" ifadesini kullandı.

Mueller'in açıklamalarından sonra, daha önce azil açıklamaları yapan diğer senatörler de çağrılarını tekrarladı. California Senatörü Kamala Harris "Bu başkandan hesap sormak Kongre'nin işi. Azil sürecine başlamalıyız" dedi.

Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Instagram'daki paylaşımında, "Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi gerekli görürse, azil soruşturması kararına destek vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise "Kongre, görevi kötüye kullanan başkanı soruşturma ve hesap sorma anayasal sorumluluğunu kutsal kabul eder" dedi.

Cumhuriyetçiler ne tepki verdi?

Trump, Twitter'daki mesajında aleyhinde "yetersiz kanıt" olduğunu söyledi ve "bu yüzden, ülkemizde bir insan masumdur" dedi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun üyelerinden Doug Collins ise "özel savcının bulgularını yeniden araştırmanın, ülkeyi sadece daha da böleceğini" belirtti.

Trump'ın azli için çağrı yapan ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi Justin Amash ise "Top bizim sahamızda. Kongre'de" dedi.

Mueller ne dedi?

Mueller dünkü açıklamasında genel olarak, geçen ay önemli karartmalarla kamuoyuna açıklanan raporundaki görüşleri tekrarladı.

Trump'ın soruşturmasını engellemeye çalıştığı 10 girişimden bahseden Mueller, buna karşın bir özel savcının bir başkana suçlama yöneltme şeçeneği olmadığını belirtti.

Eski FBI Başkanı Mueller, ekibinin "net bir şekilde Trump'ın suç işlemediğine tam anlamıyla inancı olsaydı" bunu söyleyeceğini de vurguladı. Mueller, soruşturması hakkında daha fazla konuşmasının uygun olmayacağını ve raporda bulunmayan bir bilgi de vermeyeceğini belirtti.

Mueller, Kongre'de ifade vermesini isteyen Demokrat Partililere ise "İfadem raporun kendisidir" dedi.