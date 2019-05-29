Mueller: Başkan'ın suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık, bunu söylerdik

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, 2 yıl sonra ilk kez çalışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Mueller, "Başkan'ın suç işlemediğinden kesin emin olsaydık, bunu raporumuza yazardık" dedi.

Görevini sürdüren bir başkanı suç işlemekle itham etmenin bir seçenek olmadığını söyleyen Mueller, Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliklerini bu duruma gerekçe gösterdi.

2017'de başlayan soruşturmanın raporunda, Rusya'nın Trump'ın kazanması için seçimlere müdahale ettiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.

Rapor, Trump'ı adaletin tesisini engellediği suçlamasından ise aklamamıştı.

Trump: Bu dava kapanmıştır

İki yıldır kamuoyu önüne ilk kez çıkan Mueller, ABD Kongresi'nin önünde ifade vermeye çağrılması halinde de rapora ilişkin daha fazlasını söylemeyeceğini belirtti.

Özel yetkili savcı, "Bu rapor benim ifademdir" dedi.

Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mueller'e yanıt verdi.

Mueller raporunda "hiçbir şeyin değişmediğini" söyleyen Trump, "Yetersiz kanıt vardı ve dolayısıyla, bizim ülkemizde, bir insan masumdur. Bu dava kapanmıştır. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mueller Raporu'nda ne var?

ABD'de eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın Trump'ın kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik 22 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 448 sayfalık rapor geçen ay bazı bölümleri çıkartılarak yayınlandı.

Raporda, Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya'nın komplo kurduğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadığı ancak Başkan'ın farklı şekillerde soruşturmayı sekteye uğratmaya çalışıp çalışmadığı konusunda hukuki kanıtlar olmadığı belirtildi.

Öte yandan Rusya'nın seçimlere "geniş kapsamlı ve sistematik bir şekilde" müdahale ettiği kanaatine de, raporda yer verildi.