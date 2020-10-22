Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
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Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

22.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:38

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti Cinayet tekrar soruşturulacak Gaziantep'te 2018'de vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davada tek sanık olarak 2 yıldır müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. beraat etti.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

Cinayet tekrar soruşturulacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2018'de vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davada tek sanık olarak 2 yıldır müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. beraat etti. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi cinayetin failinin belirlenmesi için tekrar soruşturma yürütülmesi için talimat verdi.

Gaziantep'te 2 yıl önce bir berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucunda ölen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren davada karar çıktı. Dosyada Savcılı'yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tek sanık Cuma B. hakkında beraat kararı verildi. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Cuma B. ile avukatı Enes Akbulut hazır bulunurken Savcılı'nın yakınları da duruşmayı takip etti.

"Onu ben vurmadım"

Duruşma sanığın savunmasıyla başladı. Sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek Savcılı'nın kendisinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Olay günü ve esnasında başka bir arkadaşının yanında olduğunu aktaran Cuma B., "Biz yemek yerken Oğuz abiyle ortak tanıdığımız birisi yanıma gelerek Oğuz abinin vurulduğunu söyledi. Hatta Orhan isminde bir arkadaşımla direkt hastaneye gittik. Olay günü üzerimde siyah kaşe bir pardesüm vardı. O gün bende bere ve eldiven yoktu. Hastaneden sonra olay yerine dönüp polislere bilgi verdim. Ona gönderdiğim mesajları gösterdim. Benim ona attığım mesajlar sitem amaçlıdır. Olaydan önce bir yere onun için gidip birisine tokat atmıştım ama o beni yalnız bırakmıştı. Onu ben vurmadım. Ben A.Ö.'nün beyanlarını kabul etmiyorum. Ben ona, 'Oğuz Savcılı'ya gününü göstereceğim. Onu vuracağım. Sakat bırakacağım' gibi şeyler söylemedim. Ben A.Ö.'ye verilecek olan bir parayı engellediğim için bu yönlü beyanlarda bulunmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Savcılı ailesinin avukatı Selçuk Cem Alagöz ise, "Tanık A.Ö ve müşteki M.D beyanlarına göre sanığın bu suçu işlediği sabittir. Sanık cezalandırılsın" dedi.

"Teknik takipten birşey çıkmadı"

Sanık Avukatı Enes Bayraktar müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Müşteki M.Ö.'nün beyanları hayatın olağan akışına uygun değildir. Adli Tıp raporunun teşhis yapılamayacağını belirtmesine rağmen müvekkili iki kere gördüğünü beyan etmiştir. Ancak tanık beyanlarına göre müvekkil olay yerine siyah kaşe bir montla gelmiştir. Müvekkil hakkında teknik takip yapılmıştır. Hiçbir şey çıkmamıştır. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mütalaasını sunan iddia makamı sanığın beraatini talep etti.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık, tanık, müşteki ve avukat beyanlarının ve yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde sanık Cuma B.'nin suçu işlemediği yönünde kanaate varıldığı için beraatine, olayın aydınlanması ve faillerin bulunması için gerekli soruşturmanın yapılması yönünde karar verdi.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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