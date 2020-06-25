Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti

ANTALYA'da, geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grubun taş, sopa ve bıçaklı kavgasında, Muhammed Musa Hüseyin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası indirimlerle 10 yıla düşürülen İsa Müslüm, mahkeme heyetine, "Kararınıza saygı duyuyorum.

Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti
25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:51

ANTALYA'da, geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grubun taş, sopa ve bıçaklı kavgasında, Muhammed Musa Hüseyin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası indirimlerle 10 yıla düşürülen İsa Müslüm, mahkeme heyetine, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Olay, geçen yıl eylül ayında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Muhammed Musa Hüseyin, kaldırıldığı hastanedede yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan İsa Müslüm ve Hasan El H. adlı şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, bir önceki duruşmada tahliye edilen Hasan El H. gelmedi. Tutuklu sanık İsa Müslüm ise SEGBİS ile katıldı. Tercüman ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcı, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını, cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.Son savunması sorulan İsa Müslüm ise "Çocuklarım Suriye'de. Ben burada cezaevindeyim. Çocuklarım mağdur. Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Çünkü suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Müslüm'ün avukatı Kemal Antika da meşru müdafaa koşullarının dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Beş tanığın üçü, cinayeti Hasan'ın işlediğini belirtmiştir. Ayrıca, Hasan soruşturma aşamasında da cinayeti üstlenmiştir. Müvekkilim suçsuzdur" diye konuştu.KARARA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulayarak 12 yıla, iyi hal indirimiyle de 10 yıl hapis cezasına indirdi.  Karar üzerine İsa Müslüm, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Volkan Bozkır Halife Hafter Adnan Menderes Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Buse Varol Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Bülent Uygun Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Alişan Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:43:29. #1.15#
title